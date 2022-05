Wie können südpfälzische Weinbaubetriebe Extremwetterereignissen in Weinbau und Keller begegnen? Unter anderem diese Frage beschäftigte sich das 9. VR-Winzerforum der VR-Bank Südpfalz in der Kinkschen Mühle in Godramstein.

Der Oenologieprofessor Ulrich Fischer und sein Kollege am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt, Jürgen Oberhofer, waren die geeigneten Ansprechpartner an diesem Abend, wie aus einer Pressemitteilung der VR-Bank hervorgeht. Zweiter Schwerpunkt der Veranstaltung war die Frage, welche Faktoren für die langfristige Überlebensfähigkeit eines Weinbaubetriebes entscheidend sind. Das Geldinstitut berichtet von rund 200 Gästen, die Vorstandsvorsitzender Christoph Ochs begrüßte, darunter die Pfälzische Weinprinzessin Sabina Kobek und Weinbaupräsident Reinhold Hörner.

Winzer schauen natürlich aufs Wetter. Gegen Hagel ist man mittels des Einsatzes eines Hagelfliegers oder mit Schutznetzen schon recht erfolgreich gewesen. Ulrich Fischer nannte ein anderes Problem: Starkregen verhindere häufig den termingerechten Pflanzenschutz, da die Weinberge nicht befahrbar seien, was – wie im vergangenen Jahr – zu enormen Ertragsausfällen führen könne. Fischer empfahl den Gästen laut VR-Bank-Pressemitteilung deshalb, sich mit neuen robusteren Rebsorten (Piwis) auseinanderzusetzen: „Wer sich mit Piwis auskennt, kann gleichwertig guten Wein erzeugen, wie mit klassischen Rebsorten.“

Auf Minimalschnitt gehen

Den Spätfrösten könne mit Bewindung, beheizbaren Biegedrähten in der Nähe der jungen Triebe oder Frostberegnung der Kampf angesagt werden. „Schon heute können Sie in frostgefährdeten Lagen aus den Minimalschnitt umstellen“, so der Experte. „Sowohl Frost- als auch Hagelschäden können so deutlich minimiert werden.“

Im kommenden Jahr etabliert das DLR eine Minimalschnittanlage von neuen Piwi-Sorten, um dringend benötigtes Wissen für die Praxis zu generieren. „Der Sonnenbrand durch Hitzewellen führt immer häufiger zu empfindlichen Ertragseinbußen“, wusste Fischer zu berichten. Der Auftrag von feinen Kalk- und Kaolinpartikeln scheine empfindliche Trauben vor Sonnenbrand zu schützen.

Das nachhaltigere System

Erstaunt waren die Zuhörer, dass moderater Wasserstress die sensorische Ausprägung auch von Riesling positiv beeinflussen kann und die Aromen eher fördert als reduziert. Mit Humusaufbau das Wasser in den Weinbergen zu halten, ist wichtiger denn je, so Fischer. „Ein Mehr an Biodiversität ist nicht nur förderlich für die Ökologie und schön anzusehen, es macht das System Weinberg auch im Klimawandel nachhaltiger.“

Trotz der Risiken des Klimawandels erwähnte Fischer auch Chancen für die Branche, etwa die höhere Traubenreife mit mehr Aroma- und Farbbildung. So können Winzer ihr Rebsortenspektrum attraktiv erweitern und ehemals grenzwertige Rebflächen verbessern.

Es geht um Eigenkapital

Auch der zweite Aspekt des Abends sei angerissen. „Was nützt Ihnen der beste Wein, wenn Sie diesen nicht zu den Produktionskosten vermarkten können?“, fragte Jürgen Oberhofer provokativ zu Beginn seines Vortrages. Im „magischen Dreieck“ von Liquidität, Rentabilität und Stabilität hätten liquide Mittel höchste Priorität, um als Betrieb rentabel sein zu können und dadurch langfristig stabil. Entscheidend sei die Bildung von Eigenkapital. Mindestens 25.000 Euro jährlich nannte er als Zielgröße. Dabei müsse ein Betrieb mit zwei Familienarbeitskräften einen Gewinn von rund 150.000 Euro erzielen, damit ein vergleichbares Nettoeinkommen eines durchschnittlichen Arbeitnehmers übrig bleibe.