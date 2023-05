Seinen Geburtstag begeht der Landkreis Südliche Weinstraße traditionell mit einem großen Empfang vor der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. In diesem Jahr ist die Feier am Dienstag, 13. Juni, um 18 Uhr. Landrat Dietmar Seefeldt lädt alle Interessierten ein. Der Kreisempfang sei eine gute Tradition. Er bringe Menschen zusammen und biete Gelegenheit, viele Bekannte zu treffen. Die Musikgruppe „KMS-Allstars“ mit Lehrkräften der Kreismusikschule Südliche Weinstraße wird Jazz vom Feinsten spielen. Neben Landrat Dietmar Seefeldt werden auch die Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße, Hanna Spies und Laura Götze, Grußworte sprechen. Das Weingut Anton aus Herxheim, das Weinhaus Hahn (Martin Hochdörffer) aus Albersweiler und das Weingut Wilker aus Pleisweiler-Oberhofen werden edle Tropfen ausschenken. Erstmals beim Kreisempfang bieten sie auch je einen alkoholfreien Wein an. Außerdem gibt es Bier vom „Göcklinger Hausbräu“ und Limonade aus Billigheim-Ingenheim, von der Pfalzlimo. Bei schlechtem Wetter ist der Abend im Foyer der Kreisverwaltung.