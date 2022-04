Aller guten Dinge sind drei, verlautet es aus dem Rathaus in Landau. Nachdem der traditionelle Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters im Januar nicht über die Bühne gehen konnte und auch der für den 27. März geplante Frühlingsempfang mit Blick auf die Corona-bedingt angespannte Situation in den Krankenhäusern verschoben werden musste, steht jetzt ein neuer Termin fest: Am Sonntag, 8. Mai, lädt Oberbürgermeister Thomas Hirsch zum Outdoor-Empfang auf den Landauer Maimarkt ein.

Beginn des Empfangs ist um 11.30 Uhr. Bereits ab 11 Uhr spielt die Stadtkapelle Landau ein „Warm-up-Konzert“. Später folgen die Ansprache des Oberbürgermeisters und der Auftritt des Schlager-Duos Neonlicht, bestehend aus Nadine Ellrich und Lokalmatador Julian Fiege, die mit ihrem Hit „Sie hat den Look“ die deutschen Schlagercharts im Sturm erobert haben. Bei der Veranstaltung wird der OB auch die städtische Ehrennadel an vier verdiente Bürgerinnen überreichen.