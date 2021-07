Die in der Initiative „Parents for Future“ (Eltern für Zukunft) engagierten Eltern pumpen am Freitag ab 16 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Landau Fahrradreifen auf und reparieren Kleinigkeiten am Rad. Das teilt die Initiative mit. Die Eltern wollen damit den Radfahrenden für den Verzicht aufs Auto danken, heißt es in der Ankündigung. Motto: „Danke, dass du Fahrrad fährst! – Wir alle für 1,5 °C !“ Neben der Servicestation wollen die Aktivisten über die Klimakrise und Möglichkeiten, sich privat oder öffentlich für den Klimaschutz zu engagieren, informieren. Jeder könne mit dem Fahrrad den eigenen Anteil am Kohlendioxidausstoß verglichen mit der Nutzung eines Autos deutlich niedriger halten.