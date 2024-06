„Wenn Kinder in Landau das Sagen hätten, was wäre dann in unserer Stadt vermutlich besser?“ Mit dieser und weiteren Fragen hat der Stadtelternausschuss Landau im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni Vertreter der Parteien SPD, Grüne und CDU befragt.

Auf diesem Weg will das Gremium die Bedeutung der Familienpolitik in Landau hervorheben und darauf aufmerksam machen, dass Eltern und ihre Anliegen mehr Gehör finden sollten, teilt der Stadtelternausschuss mit. Er hatte die Interviews mit Florian Maier (SPD), Christian Kolain (Grüne) sowie Lena Dürphold und Iris Feller-Paulmann (beide CDU) auch gefilmt. Ein Teil der Antworten ist bereits auf dem neuen Instagram-Kanal des Stadtelternaussschusses veröffentlicht, weitere Videoclips folgen. Zusätzlich hat der Ausschuss die Antworten tabellarisch gegenübergestellt.

Demokratie vermitteln

Er ist davon überzeugt, dass Eltern eine entscheidende Rolle in der Demokratie spielen, weil sie ihnen auch die Bedeutung demokratischer Prozesse vermittelten. Der Ausschuss sucht noch Mitwirkende, „um eine kinder- und familienfreundliche Stadt zu gestalten“.

Der Stadtelternausschuss Landau ist ein Zusammenschluss von Eltern und Erziehungsberechtigten, deren Kinder sich in einer städtischen Einrichtung (Krippe, Kindergarten, Hort) in Landau befinden. Er fördert den Austausch über die Kitas hinaus, wirkt aber auch als Schnittstelle zwischen der Stadt und Trägern sowie Eltern. Derzeit besteht die Vollversammlung in Landau aus über 50 Mitgliedern.