In diversen Gruppen in den sozialen Medien seien derzeit Warnungen vor einem Kinderansprecher in Landau unterwegs. Das teilt die Landauer Polizei mit. Die Beamten weisen darauf hin, dass ein solcher Vorfall tatsächlich angezeigt wurde. Damit wolle die Behörde Spekulationen und Fehlinformationen vorbeugen. Der Polizei wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mitgeteilt, dass ein älterer Mann in der Wollmesheimer Hauptstraße ein sechsjähriges Kind angesprochen haben soll. Der Mann soll das Kind gefragt haben, ob er ihm etwas zeigen solle. Das Kind verständigte seine Eltern, welche die Polizei anriefen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 70 Jahre alt, kurze grauweiße Haare, kurzer grauweißer Bart. Er trug eine schwarze Brille und ein graues T-Shirt. Er soll mit einem Kleintransporter unterwegs gewesen sein. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen liegt bislang kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vor, betont die Landauer Polizeiinspektion. „Wir nehmen den Hinweis aber trotzdem ernst.“ Und: „Da sich in den sozialen Medien derzeit Spekulationen verbreiten, bitten wir Sie, nur offiziellen Quellen zu vertrauen und Inhalte der Nachrichten zu prüfen, bevor Sie den Beitrag liken oder teilen.“ Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.