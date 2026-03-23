Ab dem kommenden Schuljahr bietet die Stadt keine Betreuung ab 7 Uhr für Grundschüler mehr an. Das gehe vor allem zulasten von Frauen, kritisiert eine Schulleiterin.

Die Frühbetreuung an Landauer Grundschulen ist ein Angebot, dessen Nutzen sich jedem intuitiv erschließt: Auch wenn die Schule erst um 8 Uhr startet, können Eltern ihr Kind bereits ab 7 Uhr an der Schule abgeben. Die Stadtverwaltung stellt ab diesem Zeitpunkt eine Betreuungskraft, die auf die Grundschüler aufpasst. Künftig wird es sie aber nicht mehr geben.

„Widerspricht Bemühungen um Gleichstellung“

Die Pestalozzi-Grundschule im Landauer Zentrum hatte vor einigen Wochen die Eltern auf die Abschaffung hingewiesen – und gleichzeitig den Bedarf für das kommende Schuljahr erfragt. Resultat: 35 Eltern könnten das Angebot brauchen, berichtet Schulleiterin Nadja Jakobs. Die Abschaffung der Frühbetreuung lasse viele Familien im Stich, die aus beruflichen Gründen ihr Kind früher zur Schule bringen müssen. Gerade Mütter könnten so gezwungen sein, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Besonders treffe die Entscheidung Alleinerziehende, die in der überwiegenden Mehrheit Frauen sind. „Das widerspricht allen Bemühungen um Gleichstellung“, sagt Jakobs.

Dieses Problem sehe sie auch, sagt die zuständige Dezernentin Lena Dürphold (CDU). Es gebe im aktuellen Schuljahr in Landau rund 1700 Grundschüler, davon seien 40 mindestens einen Tag pro Woche in der Frühbetreuung. jeweils knapp über ein Dutzend an der Pesta und der Grundschule Wollmesheimer Höhe, an den anderen Grundschulen seien es teils deutlich unter zehn. Das Problem sei aber ein anderes: die Aufsichtspflicht und damit verbunden die Haftung.

Kontroverse Diskussion mit Schulleitern

Denn die Stadt stehe bei der Frühbetreuung in der Haftung, weil sie das Angebot macht. Werde nun eine Betreuungskraft kurzfristig krank und melde sich vor 7 Uhr ab, könne kein Ersatz organisiert werden. Auch, weil in der Verwaltung noch niemand erreichbar sei, sagt Dürphold. Dann könne es passieren, dass Eltern das erste Kind vielleicht um 7.05 Uhr auf den Hof stellen – und niemand ist da, der sich kümmern kann. Die Frühbetreuung sei jeweils nur mit einer Person besetzt – heiße: Dieses Problem mit Krankmeldungen sei nur lösbar, wenn man das Personal verdoppele. Das treibe aber die Kosten für die Eltern, die derzeit im Höchstfall 30 Euro pro Monat zahlen, deutlich in die Höhe. Dieses Problem habe man in einer Schulleiterdienstbesprechung erörtert. Die Diskussion sei kontrovers gewesen. Eine Rolle gespielt habe bei der Entscheidungsfindung auch der „sexuelle Übergriff“ eines 44-Jährigen an einer Neunjährigen im Januar an der Grundschule Süd.

Eine Entscheidung, die Pesta-Schulleiterin Jakobs eben nicht nachvollziehen kann. „Unverständlich“ sei sie, denn die Frühbetreuung an ihrer Schule sei im vergangenen Jahr „durchgehend stabil“ gelaufen und „kein einziges Mal ausgefallen“. „Durch zusätzliches Engagement, unter anderem durch unsere FSJ-Kraft, konnten wir Ausfälle jederzeit kompensieren und wären auch weiterhin bereit, flexibel Lösungen zu finden. Dies haben wir auch gegenüber der Stadt deutlich kommuniziert“, betont Jakobs. „Für eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht es eine durchgehende, verlässliche und flexible Betreuung – sowohl am frühen Morgen als auch am Mittag.“

Stadt: Eltern könnten sich organisieren

Doch wie kriegt man nun die Betreuungsprobleme vom Tisch? Das wollen auch die Landauer Grünen wissen, die die Abschaffung der Betreuung in einer Anfrage an die Stadtverwaltung thematisieren. Diese soll in der kommenden Stadtratssitzung am Dienstag beantwortet werden.

Dürphold sagt, sie sehe das Problem der Eltern. Einige hätten sich auch bereits per E-Mail bei der Stadtverwaltung gemeldet, die dann beispielsweise mit der Vermittlung von Hortplätzen zu helfen versuche. Im Hort an der Grundschule Süd seien noch Plätze frei, aber das helfe den Eltern von Pesta oder der Wollmesheimer Höhe wenig. In anderen Städten schlössen sich Eltern in Initiativen oder Elternvereinen zusammen, die dann eine frühe Betreuung organisierten. Das könne auch ein Modell für Landau sein, legt die Christdemokratin nahe.