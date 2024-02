Zugausfälle, Verspätungen, überfüllte Abteile – Berufspendler sind Frust gewohnt. Als ein junger Landauer bei einem brechend vollen Zug in die erste Klasse ausweichen möchte, nimmt es ein Kontrolleur sehr genau. Die Familie ärgert sich über die Bahn.

In Sachen Bahn ist für Familie Hochdörffer das Maß gestrichen voll. Sohn Leander ist auf den Zug angewiesen, um von Landau zur Berufsschule nach Ludwigshafen zu kommen. „Dass die Züge zu spät kommen, völlig überfüllt sind oder ganz ausfallen, ist traurige Gewohnheit“, schimpft Mutter Nicole Hochdörffer. „Ohne eigenes Verschulden musste er schon mehrfach nachsitzen, weil er durch die Bahn zu spät kam oder gar nicht den Unterricht besuchen konnte. Sein Betrieb, der ihm im Übrigen sein Deutschlandticket bezahlt, hat zum Glück Verständnis. Aber es ist ein Problem.“ Ein Vorfall im vergangenen Oktober setzte dem Ganzen aber die Krone auf.

Leander wollte sich auf den Weg zurück nach Landau machen, aber wie so oft waren die Wagen völlig überfüllt. Sogar so sehr, dass er mit seinem Schulranzen keinen Stehplatz mehr in der zweiten Klasse habe finden können, erzählt seine Mutter. Nachdem er sich darum ausnahmsweise einen Platz in der ersten Klasse genommen hatte, kam es, wie es kommen musste: Ausgerechnet bei dieser Fahrt saß ein Kontrolleur im Abteil. Und der war trotz der Umstände nicht daran interessiert, Kulanz zu zeigen. Ein voller Zug erlaubt nämlich nicht automatisch ein Ausweichen auf die erste Klasse. Die Bahn forderte 60 Euro Strafe. „Wir haben Widerspruch eingelegt, der aber abgewiegelt wurde. In der Begründung wurde uns gesagt, dass Leander auf den nächsten Zug hätte warten sollen, wenn in diesem kein Platz sei. So geht das aber nicht, er hatte einen Termin.“ Dass Leander streng genommen gegen die Bahnregeln verstoßen hat, will die Familie nicht abstreiten. In Anbetracht des ständigen Ärgers mit dem regulären Betrieb und der Überfüllung des Zuges hätten sich die Landauer aber ein Einsehen gewünscht. Aber es hilft nichts: Zähneknirschend zahlten die Hochdörffers schließlich die Strafe.

Nicht jeder darf in die erste Klasse ausweichen

Eine Bahnsprecherin empfiehlt Reisenden, sich, wenn die zweite Klasse überfüllt ist, „wenn möglich an unsere Mitarbeitenden im Zug zu wenden. Diese können die Situation im Zug am besten bewerten und beim Finden freier Plätze behilflich sein. Diese können auch entscheiden, ob und für wen sie die erste Klasse freigeben können“. Vorrangig würden dabei immer hilfsbedürftige Personen wie Schwangere, Familien mit kleinen Kindern und mobilitätseingeschränkte Reisende behandelt. Fahrgäste, die nur über ein Ticket der zweiten Klasse verfügen und sich ohne Freigabe in die erste Klasse setzen, müssten mit einer Fahrpreisnacherhebung rechnen, da sie über keinen gültigen Fahrausweis verfügten. Als Gründe für die momentan häufigen Zugausfälle und Verspätungen nennt die Bahnsprecherin „das aktuell massive Baugeschehen zur Erneuerung und Instandhaltung der Infrastruktur sowie die aktuelle Krankheitswelle in Deutschland. Wir bedauern es sehr, unseren Fahrgästen derzeit nicht auf allen Strecken die gewohnte Qualität bieten zu können“. Als Lichtblick nennt sie eine Joboffensive mit bisher 420 Neueinstellungen in der Region.

Beschwichtigen lässt sich Nicole Hochdörffer dadurch nicht. Wie ihr Sohn in einem völlig überfüllten Zug einen Schaffner finden sollte, um sich einen Platz zuweisen zu lassen, ist ihr nicht klar. Auch seien die Verspätungen und Ausfälle nicht durch eine Krankheitswelle zu erklären, da der Zustand schon seit einer gefühlten Ewigkeit andauere.