Myriam Kern arbeitet seit diesem Schuljahr an zwei Landauer Grundschulen. Sie hat Verbindungen zum rechtsextremen Frauenbündnis Kandel und sich als „Stimme von Kandel“ in der rechten Szene einen Namen gemacht. Darf so jemand kleine Kinder unterrichten?

Die Förderlehrerin Myriam Kern ist von einer Neustadter Schule zum Schuljahresbeginn an die Landauer Nordringschule versetzt worden. An dieser Förderschule wird sie allerdings nicht arbeiten.