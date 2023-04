Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Wegfall des Tankrabatts fahren viele deutsche Grenzbewohner zum Tanken ins Elsass. Bei 30 bis 40 Cent Ersparnis beim Diesel durchaus lohnenswert. Jetzt könnten viele Pech haben. Frankreich hat ein massives Versorgungsproblem. Dafür gibt es einen einfachen Grund.

Es kündigt sich bereits an der Tankstelle in Bad Bergzabern an, bei der ich vorsichtshalber noch mal tanke, weil ich nicht weiß, ob ich in Weißenburg Benzin bekomme: Zwei junge Franzosen