Endlich kann es losgehen. Ende März öffnet das Kampfsportstudio von Henry Bartsch und Profi Diyab Dabschah in Landau. Fünf Tage später fliegen schon die Fäuste. Dabschah will im Mai wieder in den Ring steigen. Er hat Großes vor.

Der Boxring steht. Die Boxsäcke hängen. Ausdauer- und Kraftgeräte sind einsatzbereit. Im Prinzip könnte das Studio der „Elite Boxing Promotion“ öffnen.