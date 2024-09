Tempo 70 auf einer Landstraße ist einigen Autofahrern nicht genug, wie die Polizei am Samstagvormittag bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B427 an der Ortseinfahrt von Oberhausen feststellen konnten. Elf Autofahrer sind schneller als erlaubt in Richtung Hergersweiler gefahren, der negative Spitzenreiter war mit 101 Stundenkilometern unterwegs.