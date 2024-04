Der Landauer Stadtrat, in dem jetzt schon neun Parteien und Gruppierungen vertreten sind, könnte bei der Kommunalwahl am 9. Juni auf elf anwachsen. Der Wahlausschuss hat am Mittwochnachmittag die entsprechenden Wahlvorschläge zugelassen. Neben den bereits im Rat vertretenen Grünen, CDU, SPD, FWG, FDP, Pfeffer&Salz, Die Partei und AfD bewerben sich zusätzlich Die Linke, die proeuropäische Volt und die Freien Wähler um die 44 Sitze. Das heißt, dass sich zwei Freie-Wähler-Gruppen Konkurrenz machen: die bereits mit derzeit fünf Sitzen im Rat vertretene FWG (Freie Wählergruppe) sowie die Kreisvereinigung jener Freien Wähler, die im Landtag vertreten sind, also die örtliche Gruppierung um Bernd Ließfeld.