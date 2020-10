In der Südpfalz gibt es im Vergleich zum Vortag elf neue Corona-Fälle. Das teilen die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim mit. In der Stadt Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden fünf Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2 gezählt. Damit gibt es hier seit Beginn der Pandemie 305 Fälle. 22 davon gelten noch als aktiv. 271 Menschen gelten als gesundet, sechs Menschen sind verstorben. Im Kreis Germersheim wurden sechs Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 405. 50 Menschen gelten derzeit als infiziert. 349 sind gesundet, sechs Menschen verstorben.

Gebhart: Schutzmaßnahmen beachten

Der Parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium und südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart appelliert angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen an die Bürger, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten. Die AHA-Regeln („Abstand, Hygiene, Alltagsmasken“) seien neben regelmäßigem Lüften das wirksamste Mittel, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Insbesondere Gruppenansammlungen in engen Abständen in geschlossenen Räumen ohne Frischluftzufuhr seien so weit wie möglich zu vermeiden, sagt der Christdemokrat.„Es kommt in erster Linie nicht darauf an, in welchem Ort oder welcher Stadt sich jemand aufhält, sondern auf das individuelle Verhalten.“ Die meisten Ansteckungen erfolgten jetzt im Inland. Nur noch acht Prozent der Neuinfektionen gehen auf Reisende zurück. Die Gesundheitsämter hatten dem Robert Koch-Institut zuletzt binnen 24 Stunden 4.058 Neuinfektionen gemeldet.