Die Telefonzellen der Telekom sind seit Jahren außer Betrieb. Aber in Landau stehen immer noch welche herum. Nun macht die Stadt Druck auf den Riesen in Magenta.

Früher, als noch nicht jeder ein Handy hatte, waren Leute auf die Telekom oder gar die Deutsche Bundespost angewiesen. Denn wer unterwegs war und dringend telefonieren musste, hatte keine andere Wahl, als eine Telefonzelle oder eine Telefonsäule zu benutzen. Eine Weile lang mussten die Menschen zum Telefonieren Karten kaufen, aber meist funktionierten die Apparate mit Münzgeld. Das ist seit Januar 2023 Geschichte. Denn seit diesem Zeitpunkt ist die Telekom nicht mehr zur Bereitstellung öffentlicher Fernsprecher verpflichtet.

Denn der Triumphzug der Mobiltelefone führte dazu, dass die Telefonzellen sich zu Relikten einer vergangenen Zeit entwickelten. Sie waren nutzlos geworden. Anfang 2023 hat die Telekom die Zellen abgeschaltet, bis Ende 2025 sollten sie alle aus dem Stadtbild verschwinden. Sie waren zu „Elektroschrott“ geworden, wie sie Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung bezeichnete. Nun ist es aber schon März 2026 – und in Landau stehen immer noch Telefonsäulen auf öffentlichem Grund herum, zum Beispiel in der Fußgängerzone.

Womit die Stadt der Telekom droht

Aufgefallen war das der FWG-Fraktion, die im Stadtrat von der Verwaltung wissen wollte, wann der „Elektroschrott“ aus dem Stadtbild verschwindet. Und: Ob die Verwaltung in Betracht zieht, dem Telekommunikationskonzern mit dem magentafarbenen Logo Sondernutzungsgebühren in Rechnung zu stellen.

In Landau gebe es noch elf Zellen, sagte Geißler. Die wurden bereits im Jahr 2024 vom Energieversorger Energie Südwest vom Netz genommen, funktionieren also seit einer Weile nicht mehr. Der Eigentümer der Zellen, also die Telekom, habe der Stadtverwaltung zugesagt, sie noch in diesem Jahr abzubauen. Passiert das nicht, droht Geißler mit der Androhung einer „Ersatzvornahme“. Konkret heißt das, dass die Stadtverwaltung die Telefone abbauen lässt und die Rechnung an die Telekom schickt. Ob das den Konzern mit den Milliarden-Umsätzen beeindrucken wird, ist natürlich eine andere Frage.