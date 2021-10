Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Kronstraße in Landau hochwertige Elektrogeräte und Kupferrohre gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen. Die Geräte waren in einer Garage gelagert, die die Täter aufbrachen. Die Polizei kann die genaue Schadenshöhe noch nicht beziffern, es ist jedoch von mehreren Tausend Euro auszugehen.