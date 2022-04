Bei H&M in Landau gibt es seit den Ostertagen eine Verkaufsaktion für den Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße. Unter dem Motto „Für die Zukunft aller Kinder!“ werden Elefantentaschen, Plüschelefanten und Quietscheenten angeboten. Die Entchen kosten 2 Euro, die Taschen 5 Euro und die Elefanten je 10 Euro. Der Erlös kommt den Kinder-, Jugend- und Familienhilfeangeboten des sozial tätigen Vereins zugute.

„Deutschlandweit ist die H&M-My-Store-Initiative bereits vor einigen Jahren gestartet“, berichtet Store-Managerin Claudia Suhajda, die mit ihrem Kollegen Michael Heider das Charity-Projekt leitet. Inhaltlich gehe es darum, gemeinsam mit Organisationen vor Ort etwas Gutes zu bewirken, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderschutzbundes. Es habe schon über 100 Projekte gegeben, darunter Taschen aus Werbematerialien, gefertigt von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten oder T-Shirts mit selbst gestalteten Motiven einer Kindertrauergruppe. Der Erlös sei eben diese Zielgruppen zugekommen.

Soziale Verantwortung

„Gerade im Hinblick auf die Achtung und Verwirklichung der Kinderrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention ist es für uns als Kinderschutzbund zentral, dass sich weltweit tätige Unternehmen wie H&M ihrer sozialen Verantwortung bewusstwerden und danach handeln“, erklärt Anja Bischoff-Fichtner, stellvertretende Geschäftsführerin im Kinderhaus Blauer Elefant. Dass sie also nicht nur in den Produktionsketten darauf achteten, dass Kinderarbeit bekämpft würden, sondern in ihrer Funktion als Multiplikatoren auch Hilfsmaßnahmen etwa für von Gewalt oder Missbrauch betroffene Heranwachsende förderten.

Die Kooperation mit dem Kinderschutzbund ist langfristig geplant und schließt in diesem Jahr zum Beispiel auch das Entenrennen am 11. Juni oder den Weltkindertag am 20. September.