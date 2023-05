Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Grünen fallen um. Drei Fraktionen ärgern sich grün und blau. Die SPD verlässt den Saal. Und Oberbürgermeister Thomas Hirsch muss sich sagen lassen, er verstoße gegen Recht. Der Stadtrat kippt den Landau-Pass für Leute mit wenig Geld. Was war da los?

Die Opposition sparte am Dienstag nicht mit Kritik an der Vorgehensweise von Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Der Christdemokrat hatte schon in der Sitzung des Stadtrats am 14. September deutlich