Karl Heinz und Gertrude Schneider aus Kapsweyer feiern ihren 65. Hochzeitstag. Nach dem Kennenlernen eroberte Karl Heinz seine Angebetete mit Liebesbriefen.

Für den damals 20-jährigen Karl Heinz Schneider war schon früh klar, dass er die junge Gertrude, die er auf der Hochzeit seines Bruders kennengelernt hatte, heiraten würde. Allerdings war Gertrude erst 16 Jahre alt. Was folgte, waren ein reger Liebesbriefwechsel und Wochenendbesuche. Dafür fuhr Karl Heinz jedes Mal 60 Kilometer je Hin- beziehungsweise Rückfahrt mit dem Fahrrad auf dem Hunsrück. Das ging einige Jahre lang so, bis seine künftige Braut ihren 21. Geburtstag feierte. Das Paar heiratete 1961 in Norath ( Rhein-Hunsrück-Kreis), dem Heimatort der Braut. Mit mehr als 100 Gästen wurde damals gefeiert.

Ein halbes Jahr später stand der erste Umzug nach Bretzenheim an. Dort zog das junge Ehepaar in die erste eigene Wohnung. Karl Heinz Schneider arbeitete als Sozialversicherungsangestellter in Bad Kreuznach. Drei Kinder vervollständigten die Familie.

„Bekannt wie ein bunter Hund“

1965 zog die Familie ein zweites Mal um, diesmal nach Bad Bergzabern. Dort trat Karl Heinz Schneider eine Stelle als Bezirksgeschäftsführer der DAK an. Etwas später folgte der dritte Umzug. Diesmal nach Kapsweyer. Dort baute sich die Familie 1970 ihr Haus.

Als ehrenamtlicher Versichertenberater der DAK war Schneider von 1986 bis 2024 tätig und somit in der Südpfalz nach eigenen Worten „bekannt wie ein bunter Hund“. Für seine ehrenamtlichen Verdienste wurde ihm die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Große Feier mit der ganzen Familie

Das Vereinsleben in der Gemeinde war für das Ehepaar Schneider sehr wichtig. Beide engagierten sich im Ort. Ebenso unternahmen sie mit Vereinsfreunden viele Radtouren durch das benachbarte Elsass. Ein großes Hobby war auch das Wandern im Pfälzer Wald.

Doch mittlerweile lassen sie es ruhiger angehen. Ein großes Steckenpferd ist aber nach wie vor der 1000 Quadratmeter große Blumengarten um das Haus, in dem beide gerne werkeln.

Beide freuen sich sehr darauf, die Eiserne Hochzeit mit der ganzen Familie groß zu feiern.