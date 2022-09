Die Polizei vermeldet eine Schlägerei vor einem Nachtclub in der Xylanderstraße in Landau am Sonntag gegen 3.30 Uhr. Mehrere Personen seien beteiligt, auch Eisenstangen und ein Messer im Spiel, war die Wache in der Nacht verständigt worden. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatte sich die Gruppe allerdings bereits entfernt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch eine Eisenstange leicht verletzt wurde, heißt es im Polizeibericht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.