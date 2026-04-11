Pünktlich zum Osterfest hat in der Ortsmitte von Albersweiler die Eisdiele Gelato Mondo eröffnet. Dort werden nun täglich Eiskugeln zum Mitnehmen angeboten.

Viele Wochen und Monate lang hat Inhaber Antonino Tuttolomonda die seit Jahren leerstehende Metzgerei in der Weinstraße renoviert. Dort verkauft er nun statt Wurst und Braten regelmäßig 16 Eissorten in seiner Eisdiele Gelato Mondo. Alle Sorten werden von ihm selbst hergestellt. Dafür verwendet er vor allem frische Sahne, hochwertige Zutaten und nach Möglichkeit frische Früchte aus der Region. Tuttulomondo bevorzugt klassische Eissorten. An das Zitroneneis gibt er zwar auch schon mal etwas Basilikum, aber für Gurke oder Knoblauch hat er keine Verwendung bei der Eisproduktion.

Schon sein Vater habe Eis verkauft, berichtet der Eisverkäufer. Er hat erst Koch und später in Italien das Eismachen gerlernt. Dann gründete er seine eigene Eisproduktion und nannte die Firma Gelato Mondo. Viele Restaurants gehören zu den Stammkunden, auch mobile Eisdielen, sprich Eiswagen, sind unterwegs und können für Feste bestellt werden.

Eissorten wechseln

Doch ein Verkaufsraum für frisches Eis fehlte Tuttolomonda noch, und so griff er zu, als das Gebäude in der Weinstraße 54 zum Verkauf stand. An der Theke gibt es Sorten wie Vanille, Schokolade, Erdbeer, Nuss, Pistazie, Tiramisu, Melone und Schlumpfeis. Sie wechseln, je nachdem, worauf der Chef Lust hat. Über der Theke hängen Bilder, die zeigen, welche Varianten von Eisbechern angeboten werden: Spaghetti-Becher, Amaretto-, Krokant-,Eierlikör-, Frucht- und Schokoladenbecher. Das Eis verkauft Mitarbeiterin Jenny Ambrogio.

Links neben der Theke ist ein Platz mit drei Tischen und sechs Sesseln noch mit einer Kordel abgeteilt. Dort kann künftig, auch zum Eis, zum Beispiel Kaffee getrunken werden. Es fehlt nur noch die behördliche Genehmigung dazu, die auch benötigt wird, um Tische auf dem Gehweg vor der Eisdiele zu platzieren.

Günstigere Preise dank Solaranlage

Am Ostersamstag zog sich eine lange Schlange vor der mit Luftballons in den italienischen Landesfarben geschmückten Eisdiele hin. Tuttulomondo war mit der Eröffnung sehr zufrieden und – wie zu hören war – die Kundschaft auch. Nicht zuletzt wohl auch wegen der Preise: Eine Kugel Eis kostet 1,50 Euro.

Tuttulomondo hat in die Solaranlage auf dem Dach investiert und kann so günstig Strom produzieren. Die Ersparnis gibt er an die Kunden weiter. Da darf es mal eine Kugel mehr sein. Für Albersweiler ist die Eröffnung wohl eine genussvolle Bereicherung.