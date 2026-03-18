Die Stadt hat die Lidl-Anfrage abgelehnt, im Süden der Stadt eine Filiale zu bauen. Nun meldet sich der bekannte Einzelhändler Peter Heuberger zu Wort – und begrüßt das.

„Warum Lidl im Süden nicht bauen darf“ – so beginnt ein Schreiben von Peter Heuberger an die Landauer Lokalredaktion der RHEINPFALZ. Darin stellt sich der Unternehmer hinter die Entscheidung der Stadtverwaltung, die Pläne von Lidl für eine zweite Filiale auf dem Gummi-Mayer-Gelände an der Weißenburgerstraße abzulehnen – mit Blick auf das Einzelhandelskonzept. Darin ist nach Angaben der Stadt an diesem Standort kein Fachmarkt vorgesehen.

Heuberger berichtet, nach dem Abzug der Franzosen in den 1990er-Jahren sei das ehemalige Militärgelände in der Hand des Bundes gewesen. Dieser hätte das gesamte Areal im Süden Landaus gerne teuer verkauft, viele Supermarktkonzerne seien an einer Filiale dort interessiert gewesen. Stadtvorstand und Stadtrat hätten jedoch neue Regeln erlassen, so Heuberger. „Das Einzelhandelskonzept legte fest, dass Supermärkte nur an integrierten Standorten zulässig sind, um die umliegenden Wohngebiete zu versorgen.“ So sei auf dem Areal Wohnungsbau ermöglicht worden, später dann auch die Landesgartenschau mit vielen weiteren Wohnprojekten.

„Kann einen Teller auch am Rand leerlöffeln“

Zur Einordnung: Heubergers Wort hat in der Landauer Geschäftswelt Gewicht, er gilt als eine Art Doyenne des städtischen Einzelhandels. Auch politisch engagierte sich der umtriebige Unternehmer, der zahlreiche Modegeschäfte betreibt. Für die CDU saß Heuberger viele Jahre im Landauer Stadtrat, kämpfte unermüdlich für eine lebendige Innenstadt, natürlich nicht ganz uneigennützig. Mehrere seiner Läden sind dort beheimatet, unter anderem das Stammhaus in der Marktstraße.

Mit Blick auf die Lidl-Entscheidung betont er: Als in Neustadt vor Jahren ein großer Supermarkt auf der grünen Wiese eröffnet wurde, habe der Umsatz einen großen Sprung gemacht. Das sei aber auf Kosten der Innenstadt gegangen. Der große Markt habe viele Kunden von dort abgezogen. „Davon hat sich Neustadt nicht erholt. Diesen Fehler sollte Landau nicht wiederholen. Man kann einen Teller auch am Rand leerlöffeln.“