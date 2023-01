Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wird am Mittwoch, 25. Januar, die B10 von den Anschlussstellen Annweiler-West bis Queichhambach-Ost in Fahrtrichtung Landau von 8 bis längstens 15 Uhr gesperrt. Die Fahrtrichtung Pirmasens bleibt offen. Die Umleitung erfolgt über die parallel verlaufende L490 durch Annweiler und Queichhambach. Der Grund für die Sperrung: Es werden Unfallschäden an Schutzplanken behoben. Dies kann aufgrund der einzuhaltenden Sicherheitsabständen nicht während des laufenden Verkehr erfolgen. Im Zuge der halbseitigen Sperrung werden von der Straßenmeisterei Annweiler und der Deutsche Bahn weitere Unterhaltungs-, Mulch- und Reinigungsarbeiten durchgeführt sowie Bauwerksschäden beseitigt, so der LBM.