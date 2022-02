Fahrgäste der Buslinien 559 und 590 der Queichtalnahverkehrsgesellschaft (QNV) müssen länger mit Einschränkungen rechnen als erwartet. Darauf weist die Busgesellschaft hin. Hintergrund ist die Sperrung der Hochstadter Hauptstraße, die noch andauere. Voraussichtlich noch bis Dienstag, 8. Februar, werden die Haltestellen Hochstadt Waage und Siedlung nicht angefahren werden, weshalb sie mit unveränderten Abfahrtszeiten in die Römerstraße verlegt wurden. Dort hält die Linie 559, die zwischen Zeiskam und Herxheim verkehrt. Wer auf die Linie 590 angewiesen ist, die zwischen Landau und Germersheim verkehrt, wird nicht an der Haltestelle Siedlung einsteigen können, sondern in der Hauptstraße, genauer an der Einmündung zur Gemarkstraße.