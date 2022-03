Wegen einer Veranstaltung in Ilbesheim gibt es am Freitagnachmittag Einschränkungen im Busverkehr der Queichtalnahverkehrsgesellschaft. Betroffen ist die Linie 531, die zwischen Landau und Annweiler verkehrt. In der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr können die Haltestellen Rathaus, Wasgaustraße und Ilbesheim Ost umleitungsbedingt nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Schule mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Wasgaustraße auszuweichen.