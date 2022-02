Sowohl die Linie 559 als auch die Linie 590 der Queichtalnahverkehrsgesellschaft (QNV) fahren in Hochstadt die Ersatzhaltestelle in der Römerstraße an. Die Haltestellen Waage und Siedlung können derzeit nicht angefahren werden von den Bussen, die zwischen Zeiskam und Herxheim beziehungsweise Landau und Germersheim verkehren. Hintergrund sind Bauarbeiten in der Hochstadter Hauptstraße. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich bis Dienstag, 8. Februar, dauern. Die Linie 590 bediente zwischenzeitlich eine Haltestelle in der Hauptstraße, die laut QNV nun auch nicht mehr bedient werden kann.