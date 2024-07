Zu einem vermeintlichen Brand einer Scheune ist es am Dienstag gegen 13.44 Uhr in der Bahnhofsstraße in Godramstein gekommen. Zunächst hieß es, dass das Gebäude voll in Flammen stehe. Letztlich gebrannt hat jedoch nur ein Mülleimer, der sich in dieser Straße befindet. Wer der Erstmitteiler war, ist laut Polizei unklar. Die Polizei wurde von der Rettungsleitstelle in Kenntnis gesetzt. „Das Feuer konnte schnell gelöscht werden“, hieß es gestern von Seiten der Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

An dem Mülleimer, in dem sich vermutlich hitzebedingt etwas entzündet hatte, sei lediglich ein geringer Sachschaden entstanden. Gebäude seien nicht beschädigt und Personen nicht verletzt worden, hieß es weiter. Laut Bericht der Feuerwehr waren insgesamt 21 Helfer im Einsatz – mit mehreren Fahrzeugen.