Am kommenden Freitag, 18. März, wird die Schulstraße in Dörrenbach voll gesperrt. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern mit. Grund dafür ist eine Fertiggarage für die Grundschule, die mit einem Autokran gestellt werden muss. Die Zufahrt ab der Straße Am Kolmerberg ist von 7 bis 10 Uhr nicht passierbar. Der Verkehr bis zur Baustelle bleibt frei. Da es sich um eine Sackgasse handelt, werden die Anwohner gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Sperrung zu parken.