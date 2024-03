Feuerwehr, Polizei und DRK sind derzeit auf dem Gelände der Firma Brandenburger in der Landauer Taubensuhl im Einsatz. Die Lage ist allerdings unklar, wie Dirk Hargesheimer mitteilt. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur berichtet von acht Mitarbeitern, denen übel geworden sei. Schon gestern habe es in einer Halle merkwürdig gerochen, sei ihm erzählt worden. „Wir können es nicht lokalisieren. Es brennt nichts, es läuft auch nichts aus“, sagte Hargesheimer. Das Unternehmen für Hochtechnologieverbundwerkstoffe und Schlauchlining für die grabenlose Kanalsanierung verarbeitet in dem betroffenen Bereich laut Hargesheimer kein Produkt, von dem der Geruch ausgehen könnte, sondern schneide dort nur fertige Platten. Die Freiwillige Feuerwehr Landau hat Luftproben genommen, die zur Auswertung nach Ludwigshafen gebracht wurden. Die Einsatzkräfte warten auf das Ergebnis der Untersuchungen, bevor weitere Maßnahmen getroffen werden. Es musste niemand evakuiert worden.