[Aktualisierung 15 Uhr]: Seit 8.41 Uhr gibt es einen großen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und DRK gibt es auf dem Gelände der Firma Brandenburger Isoliertechnik in der Landauer Taubensuhlstraße. Die Lage ist allerdings unklar, wie Dirk Hargesheimer mitteilt. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur berichtet von elf Mitarbeitern, denen übel geworden sei. Schon gestern habe es in einer Halle merkwürdig gerochen, sei ihm erzählt worden. „Wir können es nicht lokalisieren. Es brennt nichts, es läuft auch nichts aus“, sagte Hargesheimer gegenüber der RHEINPFALZ.

Das Unternehmen entwickelt thermische Isolierlösungen für Maschinen und Anlagen, verarbeitet in dem betroffenen Bereich laut Hargesheimer kein Produkt, von dem der Geruch ausgehen könnte, sondern schneide dort fertige Platten zurecht. Die Freiwillige Feuerwehr Landau hat mehrere Proben genommen, die zur Auswertung zur Berufsfeuerwehr nach Ludwigshafen und zum Landeskriminalamt (LKA) nach Mainz gebracht wurden. Die Ergebnisse standen zunächst noch aus. In der betroffenen Werkhalle wird frühestens am Mittwoch die Arbeit wieder aufgenommen.