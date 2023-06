Das Theater Szenario zeigt am Samstag, 1. Juli, 20 Uhr, und am Sonntag, 2. Juli, 19 Uhr, im Chawwerusch- Theatersaal seine neue Produktion „MoF im Netz“. Die Theater-AG des Pamina Schulzentrums, das Theater Szenario, hat sich unter Leitung von Ben Hergl vom Chawwerusch Theater mit den Themen Einsamkeit, Ablehnung, Mobbing und Social Media auseinandergesetzt und dann ein eigenes Stück entwickelt. Dieses handelt von Mikas Traum, als Influencerin erfolgreich zu werden. Zum Inhalt: Mika hat es schwer im Leben, sie hat keine Freunde und wird in der Schule ständig gemobbt. Plötzlich wird sie von Jan angesprochen, der sie schon eine Weile beobachtet. Er bietet ihr die Lösung für ihre Probleme: Social Media. Zunächst ist sie skeptisch, doch dann präsentiert Jan sein Team. Wie aus dem Nichts eröffnet sich eine bisher völlig unbekannte, faszinierende Welt und Mika erfährt eine besondere Art von Aufmerksamkeit. Mika zeigt Talent und zusammen mit Jans Team, der sich im Internet Spider nennt, hat sie großen Erfolg – ihre Followerzahlen wachsen gigantisch...

Info



Karten im Vorverkauf und weitere Informationen gibt es unter www.chawwerusch.de im Internet.