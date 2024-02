Die Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH nimmt am Wettbewerb Deutschland kocht teil und sucht begeisterte Hobbyköche sowie regionale Lebensmittelproduzenten für das Team. Küchenstudios und Möbelfachhändler aus ganz Deutschland treten bei diesem Kochwettbewerb gegeneinander an, um sich zu messen. Jeweils ein Kochteam – bestehend aus einem Fachhändler, einem Hobbykoch und regionalen Lebensmittelherstellern – interpretiert in der ersten Runde ein traditionelles Gericht mit regionalen und saisonalen Zutaten neu. Ob vegetarisches Labskaus oder pürierte Maultasche – mit seiner Neukreation muss das Team eine Jury überzeugen, um weiterzukommen. Horst Ehrmann wird in seinem Geschäft Küche und Küchenutensilien für das Event bereitstellen.

Bewerben können sich Interessierte noch bis zum 31. März. Ansprechpartnerin ist Marion Hartman, die per E-Mail an m.hartmann@moebelehrmann.de oder unter Telefon 06341 977260 erreichbar ist. Deutschland kocht ist eine Initiative von Hausgerätehersteller Bosch und Küchenhersteller Nobilia. Sie haben sich 2022 zusammengetan, um den lokalen Küchenfachhandel zu unterstützen und für die Kunden attraktiver zu machen. Das Gesicht des Wettbewerbs ist die bekannte Food-Bloggerin Sally Özcan. Mehr Informationen online unter www.deutschland-kocht.de.