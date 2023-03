Die Polizei hat in der vergangenen Woche in Landau 18 Fahrradkontrollen absolviert. Dabei wurden sieben Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil die Beleuchtung ihres Rades nicht den Vorschriften entsprach. Das Verwarnungsgeld liegt bei 20 Euro. Tiefer in die Tasche greifen müssen drei Radfahrer, die während der Fahrt mit dem Handy zugange waren. Sie wurden mit je 55 Euro zur Kasse gebeten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei wieder einmal darauf hin, dass der Handygebrauch während der Fahrt die Sicherheit auch anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Autofahrer, die nebenher das Handy bedienen, können mit einem Bußgeld von 100 Euro plus Gebühren und einem Punkt in Flensburg rechnen.