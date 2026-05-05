Die Polizei warnt vor Unbekannten, die auf dem Parkplatz des Rohrbacher Einkaufszentrums um Geld gebettelt haben. Den Angaben zufolge gingen am Montagabend Hinweise bei der Polizei ein, wonach die Unbekannten Bürger aggressiv ansprachen und nach einer Spende verlangten. Laut Beschreibung sind die beiden Männer zwischen 30 und 45 Jahre alt, beide trugen eine schwarze Hose, T-Shirt und Baseballkappe. Die Polizei konnte die beiden Unbekannten bisher nicht ausfindig machen. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die Polizei bittet Bürger, die durch das Verhalten der zwei Bettler geschädigt wurden, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.