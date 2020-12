Mehrere Lebensmittelmärkte haben sich mit Sorge an die Stadt Landau gewandt: Die Inhaber befürchten einen „Run“ auf die Geschäfte kurz vor den Feiertagen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch teilt diese Befürchtung und bittet die Landauer sowie die Menschen aus dem Umland, ihre Einkäufe nach Möglichkeit nicht „auf den letzten Drücker“ zu erledigen. „Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken, bleiben auch während des Lockdowns geöffnet – und stehen nun natürlich unter besonderer Beobachtung“, betont Hirsch in einer Pressemitteilung vom Wochenende. Die Menschen sollten mit ihren Einkäufen nicht bis zur letzten Minute warten und nicht mit der ganzen Familie einkaufen gehen. Zu beherzigen sei die AHA-Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.

Das gelte auch für den Einkauf auf dem Landauer Wochenmarkt. In dieser Woche ist er am Dienstag und statt Samstag bereits am Donnerstag, also Heiligabend, von 7 bis 14 Uhr auf dem alten Messplatz.

Wintermarkt am 31. Dezember

Zusätzlich und um das Einkaufsgeschehen zu entzerren, haben die Stadt Landau und ihr Büro für Tourismus insgesamt drei Donnerstagstermine auf dem Rathausplatz angesetzt, von denen einer noch aussteht. Er ist am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr.