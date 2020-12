Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Pleisweiler-Oberhofen Einkäufe aus einem Kinderwagen gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte der Täter offensichtlich mitbekommen, dass der Geschädigte die Waren in den Wagen verstaut hatte. Als er diesen im Eingangsbereich des Marktes abstellte und für einen Moment unaufmerksam war, nutzte der Dieb die Gunst der Stunde. Wer etwas beobachtet hat, kann sich an die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de wenden.