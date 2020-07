Ein 56-Jähriger hat am Donnerstag die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Nicht, weil er etwas stehlen wollte, sondern weil er ein eingeschlossenes Kind befreite. Gegen 10.30 Uhr war die Polizei Bad Bergzabern darüber informiert worden, dass ein Kind in einem Auto eingeschlossen sei. Die 36-jährige Mutter hatte ihren Pkw im Woodbachweg abgestellt und ihr einjähriges Kind und den Fahrzeugschlüssel für einen kurzen Augenblick im Wagen allein zurückgelassen. Bei der Rückkehr waren Kind und Fahrzeugschlüssel eingeschlossen. Noch bevor der verständigte Angehörige den Ersatzschlüssel bringen konnte, ließ die Frau durch einen 56-jährigen Mann die hintere linke Scheibe am Auto einschlagen. Das Kind war wohlauf, es erlitt keine Verletzungen.