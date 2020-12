Am Montag bemerkte der Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in der Landeckstraße in Bad Bergzabern, dass die Haupteingangstür beschädigt wurde, wie die Polizei berichtet. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem Gegenstand mehrfach gegen die Tür. Sachschaden: rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.