Eine Polizeistreife wurde am Samstag gegen 11.45 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, weil dieser auf dem Parkplatz der Raststätte Pfälzer Weinstraße West an der A65 seit eineinhalb Stunden hin und her fahren würde. Die beiden Beamten kontrollierten den 24-jährigen Autofahrer. Dabei stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Autofahrer räumte schließlich ein, Cannabis zu konsumieren. Ein Urintest reagierte entsprechend positiv. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest noch 0,32 Promille. Der 24-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen. Er wird sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen, teilt die Polizei mit. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert, er wird mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.