Die Landauer Polizei meldet zwei Einbrüche in Wohnhäuser: Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür eines Zwei-Familienhauses in der Woogstraße in Queichheim auf und entwendeten Schmuck und einen Reisepass. Wann das genau passiert ist, ist unbekannt. Der Tatzeitraum muss zwischen Donnerstag und Samstag liegen. Im zweiten Fall ist der Zeitpunkt klarer: Am Samstag zwischen 18.50 Uhr und 21.50 Uhr sind Unbekannte in der Straße „Am Heidenweg“ im Stadtviertel Schützenhof eingedrungen. Laut Polizei hatten sie zuerst vergeblich versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Anschließend warfen sie einen Stein durch die dreifach verglaste Tür und drangen so in das Haus ein. Auch hier wurde hauptsächlich Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. In der Nacht zum 19. Februar waren Unbekannte bereits in ein Mehrparteienhaus im Nordring eingebrochen, indem sie die Hauseingangs- und die Wohnungstür aufgehebelt hatten. An der massiven Tür einer anderen Wohnung im selben Haus waren die Einbrecher gescheitert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.