Am kommenden Montag startet die zweite Landauer Kinderstadt, ein lehrreiches Projekt der Jugendförderung Landau. 50 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren werden bis Freitag viel miteinander erleben.

Auf dem Gelände des Kanu Clubs Landau tauchen die jungen Teilnehmer in eine lebendige Lernumgebung ein, die ihnen spielerisch wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse vermittelt, die sie im späteren Leben bereichern werden.

Das Konzept der Kinderstadt zielt darauf ab, den Kindern auf kreative Weise zu zeigen, wie man in einer Gemeinschaft lebt und Verantwortung übernimmt. Sie entdecken die Funktionsweise einer Stadt und erleben hautnah, wie Verwaltung, Handel, Dienstleistungen, Kultur, Sport sowie der Umgang mit Geld ineinandergreifen. Die Kinder haben die Freiheit, ihren Traumberuf zu wählen, Demokratie zu erleben und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Sie entscheiden, wie ihre Stadt gestaltet wird, wie die Bürger arbeiten und wie das Wohlbefinden aller gesichert werden kann.

Kinder schlüpfen in verschiedene Rollen

In dieser Miniaturwelt schlüpfen die Kinder in verschiedene Rollen, wie beispielsweise Bürgermeister, Geschäftsinhaber oder Bewohner, und erleben hautnah, wie eine Stadt funktioniert. Die Kinderstadt bietet eine Vielzahl an Einrichtungen und Aktivitäten: eine Handwerkstatt, ein Filmstudio, ein Kiosk, ein Kinderzentrum und viele weitere spannende Angebote. Hier können die Kinder ihren Interessen nachgehen und neue Fähigkeiten entdecken. Ein besonderes Glanzlicht der Kinderstadt ist das abwechslungsreiche Programm, das jeden Tag für die Teilnehmer bereitsteht. Die Polizei Landau, der JRK Kreisverband Landau, der Turnverein 1861, das Reptilium und die Feuerwehr Landau besuchen an verschiedenen Tagen die Kinderstadt und geben den Kindern die Möglichkeit, auch in diesen Bereichen Einblicke zu bekommen und neue Erfahrungen zu sammeln. So lernen die Kinder nicht nur etwas über das Stadtleben, sondern auch über Berufe und Institutionen in ihrer Umgebung.

Projekt wird pädagogisch betreut

Die Kinderstadt ist ein pädagogisch betreutes Projekt zur Demokratieförderung, das von der Jugendförderung in Zusammenarbeit mit der mobilen Schulsozialarbeit der Stadt Landau durchgeführt wird. Mitarbeitende des Mehrgenerationenhauses, des Jugendtreffs Horst und des Hauses der Jugend wirken hier zusammen, um den Kindern eine abwechslungsreiche und lehrreiche Woche zu ermöglichen.

In den nächsten fünf Tagen werden die Kinderreporter direkt aus der Kinderstadt in der RHEINPFALZ berichten und Einblicke in das bunte Treiben und die vielfältigen Aktivitäten geben. Die Kinderstadt 2024 verspricht eine Woche voller Abenteuer, neuer Freundschaften und wertvoller Lernerfahrungen. Die Kinder übernehmen Verantwortung, treffen Entscheidungen und erleben die Konsequenzen ihres Handelns in einem geschützten Rahmen. So werden sie spielerisch auf die Herausforderungen des echten Lebens vorbereitet und lernen, wie sie selbstbewusst und aktiv ihre Zukunft gestalten können.