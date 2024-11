Am Montag ist auf dem Parkplatz der B10 bei Rinnthal in Fahrtrichtung Annweiler gegen 21.05 Uhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Es wurde festgestellt, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war, da keine gültige Haftpflichtversicherung bestand, teilt die Polizei mit. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch wurden Auffälligkeiten erkannt, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Test reagierte positiv auf diverse Stoffgruppen. Im Fahrzeug konnten auch eine geringe Menge Amphetamin sowie ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt werden. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in Strafverfahren verantworten müssen. Im Fahrzeug befand sich ein weiterer Mann. Der 32-Jährige war aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben. Da er den geforderten Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.