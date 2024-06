Am Freitag, 14. Juni, startet die Eventreihe „Eine kleine Stadtmusik 2024“. Es spielen ab 17 Uhr „Leni & Lars“ und im Anschluss ab 19 Uhr „Die Schoppequetscher“ auf dem Rathausplatz. Kultur und Events sollen zusätzliches Leben in die Stadt bringen, so lautet laut Mitteilung das Ziel des Vereins „Zukunft Annweiler“. Straßenmusik ohne viel Brimborium ohne Light-Show und Schnick-Schnack ist demnach das Konzept der Eventreihe. Sie soll das Wochenende für die Einheimischen und angereisten Urlauber einläuten.

Info

Freitag, 28. Juni: Stadtmühle / Gerbergasse, Cadence & Cascade. Freitag, 12. Juli, Rathausplatz, Haardt of Gold. Freitag, 26. Juli, Messplatz, Eiswerk, Borger Blues Band. Freitag, 9. August, Schipkapass, Scurrilitas. Freitag, 23. August, Messplatz, Eiswerk, Carlo Pappalardo. Freitag, 6. September, Rathausplatz, Blue 4. Alle Veranstaltungen ab 18 Uhr. Bei Regen werden die Events abgesagt und verschoben.