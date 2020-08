Wenn es eine zweite Welle gibt, fällt sie in der Südpfalz derzeit noch flach aus: Von Donnerstag auf Freitag ist im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau keine weitere Corona-Infektion nachgewiesen worden. Es bleibt bei bisher 241 Fällen mit 224 Gesundungen und sechs Todesfällen. Es sind also derzeit noch elf Menschen infiziert, drei weniger als am Vortag. Im Kreis Germersheim ist bis Freitag, 12 Uhr, eine Corona-Neuinfektion bestätigt worden. Damit steigt die Anzahl der noch aktiven Infektionen auf 15. Wieder gesundet sind 196 Menschen, gestorben sechs. Seit Ausbruch der Pandemie sind 217 Ansteckungen nachgewiesen worden.