In der Südpfalz gibt es, Stand 11. Mai, 12 Uhr, eine weitere Corona-Infektion im Kreis Germersheim. Es gibt jetzt 366 nachgewiesene Fälle: 221 in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße, 145 im Kreis Germersheim. Neun Infizierte in der Südpfalz sind gestorben. Im Kreis Germersheim gibt es derzeit noch 23 Infizierte, 117 Menschen sind wieder gesund, fünf gestorben. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind 204 Personen wieder gesund, hier sind vier Menschen gestorben. Somit bleiben aktuell noch 13 Infizierte.

Das gemeinsame Bürgertelefon des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ist montags bis donnerstags, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, sowie freitags, 8.30 bis 12 Uhr, unter Telefon 06341 940 555 erreichbar. Am Wochenende ist das Bürgertelefon derzeit nicht besetzt. Informationen zum Coronavirus finden sich unter www.suedliche-weinstrasse.de.