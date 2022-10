Der Tod des Wolfgang K.

Ein Landauer stirbt an seinem Arbeitsplatz, aber Angehörige und Freunde erfahren erst nach Monaten davon. Wie kann das sein – und muss das sein?

Schwerer Unfall auf B272

Ein 42-Jähriger kollidierte am Sonntag mit seinem Transporter mit einem Baum. Die Bundesstraße bei Zeiskam war mehrere Stunden voll gesperrt.

Künftige Ingenieure in den Startlöchern

In dreieinhalb Jahren werden die ersten Ingenieure aus Germersheim auf den Arbeitsmarkt drängen. Der Studiengang Digital Engineering ist gestartet. Die Zukunftsaussichten sind erstklassig.

Burg mit Sanierungscharakter

Die Rietburg und die dortige Gaststätte zieht viele Besucher in ihren Bann. Doch zur Zeit sind nicht alle von ihnen zufrieden. Besonders bei den Zugängen herrscht Sanierungsbedarf.

Einkaufen in Frankreich

Landestypische oder besondere Lebensmittel sind nach wie vor gefragt. Weil sie billiger oder in Deutschland nicht zu bekommen sind, kaufen sie viele in Frankreich. Lohnt sich das?

Kokaindeal am Tankhof aufgedeckt

Zwischen 2018 und 2019 sollen größere Mengen an Rauschgift von Belgien in verschiedene europäische Länder geschmuggelt worden sein. Einer der Deals soll sich auf dem Parkplatz des Tankhofs in Schwegenheim zugetragen haben.