Am Montag zwischen 10.30 und 12.20 Uhr hat ein Unbekannter die Abwesenheit der Hausbewohner in der Hauptstraße in Böbingen genutzt und sich im Schuppen zu schaffen gemacht. Als die Hausbewohner zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Tür ihres Gartenschuppens geöffnet war und ein Fliegengitter einer Haustür, die zu einem Anbau führt, heruntergerissen wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurden der oder die Täter durch die bellenden Hunde im Anwesen gestört. Ein Schaden wurde nicht festgestellt. Der oder die Täter gelangten vermutlich über das offenstehende Hoftor oder den Garten auf das Grundstück. Zeugen mögen sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch bei kürzerer Abwesenheit sämtliche Türen und Hoftore geschlossen werden sollten.