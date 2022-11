Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 3. bis 7. November in der Dompropst-Dr. Weindel-Straße in Venningen versucht, an einem Wohnanwesen die Terrassentür aufzuhebeln. Als die Familie nach dem Urlaub nach Hause kam, stellten sie den Einbruchsversuch fest. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.