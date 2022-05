Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag und Mittwoch versucht, in ein Vereinsheim in der Knöringer Hauptstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, schaffte der Täter es nicht, die Tür der Sportstätte aufzuhebeln. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.