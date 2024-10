Die Kita im Lazarettgarten in Landau ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter, Fenster und Türen aufzuhebeln. Sie scheiterten allerdings daran. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870.